РИАМО - 27 авг. В Московской области готовятся к досрочному введению с 1 сентября 2020 года бесплатного горячего питания для начальной школы, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«С 1 сентября 2020 года в Московской области все ученики начальной школы будут получать бесплатное горячее питание», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Для этого в области разработано типовое меню. Его согласовали с региональным Роспотребнадзором.

Также создали техническое задание на оказание услуг и огласили требования к качественным характеристикам продуктов. Документации доведи до учреждений и предприятий.

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