РИАМО - 27 авг. В этом году все запланированные к открытию подмосковные школы примут учеников в новом учебном году, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы строим школы. Мы стараемся успевать за теми, кто заселяется в новые микрорайоны. <...> В этом году все школы, которые запланировали, откроем», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор добавил, что ежегодно школы Подмосковья принимают порядка 40 тысяч новых учеников.

В регионе учебный год начнется 1 сентября. Школы примут свыше 940 тысяч учеников. Праздничные линейки проведут в школах только для учеников 1 и 11 классов.

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