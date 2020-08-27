РИАМО - 27 авг. Школы Подмосковья готовы провести линейки 1 сентября с соблюдением мер санитарной безопасности, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас на носу учебный год. И, слава богу, у нас все готово, чтобы 1 сентября провести линейки. <...> Мы очень внимательно занимаемся тем, чтобы были соблюдены все меры предосторожности», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По его словам, в этом году школы Подмосковья примут 954 тысячи учеников. Кроме того, почти 400 тысяч детей пойдут в детские сады.

Линейки в честь начала учебного года проведут в подмосковных школах только для учеников 1 и 11 классов, участие родителей в празднике возможно при условии ношения масок.

«Сразу хочу <...> сказать о том, чтобы предупредить заранее родителей, что можно приходить на линейку. Но делать это нужно, пожалуйста, с соблюдением всех мер предосторожности», — заключил Воробьев.

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