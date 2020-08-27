РИАМО - 27 авг. В Подмосковье осудят заместителя директора МКУ «Централизованная ритуальная служба», обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«С ноября 2016 по декабрь 2019 года обвиняемый ежемесячно получал от предпринимателя денежные средства в качестве взятки за осуществление общего покровительства при оказании ритуальных услуг», - говорится в сообщении.

Деньги платили за предоставление возможности проведения захоронений и беспрепятственного ведения бизнеса в Щелкове.

«В результате чего общая сумма денежных средств, полученных обвиняемым в качестве взятки, составила более 19 миллионов рублей», - отмечается в сообщении.