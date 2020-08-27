РИАМО - 27 авг. В подмосковном Реутове 29 августа проведут единый день открытых дверей в учреждениях культуры, образования и спорта, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Министерство культуры Московской области объявило о проведении 29 августа единого дня открытых дверей. Мероприятие приурочено к началу нового творческого сезона 2020-2021 годов. В рамках дня открытых дверей в подмосковном Реутове пройдут мастер-классы, концерты, кинопоказы и многое другое. Также в этот день жители смогут с 12:00 получить консультацию о работе кружков, студий и секций», - сказала начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Реутова Анастасия Николаенко.

Она уточнила, что в рамках дня открытых дверей жителей будут ждать почти во всех культурных, спортивных и образовательных учреждениях.

29 августа жителей Реутова приглашают на День открытых дверей в молодежный культурно-досуговый центр, подростково-молодежный центр, музыкальные школы №№1 и 2, детскую художественную школу, городские учреждения образования и спорта, детские центры и клубы, музейно-выставочный центр, школу искусств - детский музыкальный театр, центр культуры и искусств, городские библиотеки, а также в Дома культуры.