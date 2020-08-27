РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 авг. В подмосковных Люберцах успешно работает проект по продвижению услуг и товаров для предпринимателей «Профиль 24», сообщила председатель комитета по женскому и семейному предпринимательству Торгово-промышленной палаты Люберец, лидер движения «Нежный бизнес» в округе Наталья Муравьева.

В четверг в Люберцах прошел медиаланч для журналистов. Его темой стало: «Поколение – 2020: жизнь в самоизоляции или новые возможности». В медиаланче помимо Ружицкого приняли участие депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско, представители бизнес-сообществ, партийный актив городского округа и сторонники «Единой России».

«Проект называется «Профиль 24». Это онлайн-платформа, представляет симбиоз соцсети Instagram и магазина Ozon. Здесь можно писать статьи как эксперту, также предлагать свои услуги», - сказала Муравьева.

Она подчеркнула, что для участия нужно быть членом движения «Нежный бизнес». По словам Муравьевой, мужчины тоже могут принять участие в проекте, так как есть комитет, курирующий семейный бизнес. Участвовать смогут жители по всей России.

Для участия нужно заполнить анкету на сайте движения «Нежный бизнес», либо ее может выслать один из лидеров.

Медиаланчи организованы Московским областным региональным отделением партии «Единая Россия».