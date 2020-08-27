РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 авг. Сотрудники культурного комплекса «Котельники» собрали на уборке в лесу более 40 мешков бытового мусора, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На уборку лесного участка, примыкающего к микрорайонам Южный и Силикат, вышли сотрудники МАУК «Культурный комплекс «Котельники». Собрали более 40 мешков бытового мусора: бутылки, банки, пластик и крупный мусор (шины, катушки от кабелей, разбитая мебель). Все подготовлено к утилизации специальной компанией», - говорится в сообщении.

Также сотрудники комплекса скосили крапиву, очистили от старой рекламы и объявлений стенд на входе и частично заменили информацию на нем. В ближайшее время конструкцию покрасят, и на стенде появятся границы ответственных за поддержание порядка на данном лесном участке.

С 1 августа в ежедневном режиме убирают центральные дорожки и урны в малой части леса. Однако недобросовестные жители продолжают оставлять мусорные пакеты не только в пикниковых зонах, но и около чистых и пустых урн, при этом вблизи имеется контейнер.

«Уважаемые жители, давайте вместе беречь и сохранять лес, убирать за собой мусор после посиделок на свежем воздухе, не выбрасывать старую мебель и шины в лес, уважать в первую очередь себя и, конечно, окружающих. Лес - это богатство», - заключается в сообщении.