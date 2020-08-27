РИАМО - 27 авг. Согласно данным опроса портала Superjob, программисты и руководители являются теми, кто больше всего доволен своими зарплатами, сообщает Газета.ru.

Опрос проводился с 31 июля по 18 августа во всех округах России. В нем приняли участие 2,5 тысячи человек из 25 наиболее популярных профессиональных групп.

«Так, 32% разработчиков ПО заявили, что довольны своей зарплатой. Об этом же заявили 30% руководителей различных уровней. Медработников, удовлетворенных размером заработка, — 23%», — говорится в сообщении.

Также текущей зарплатой оказались довольно 20% инженеров и 19% финансистов.

На последних строчках рейтинга находятся офис-менеджеры — 12%, специалисты по работе с клиентами — 11%, а также менеджеры по рекламе — 8%.