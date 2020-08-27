РИАМО - 27 авг. В Московской области поставят новые музыкальные инструменты на общую сумму 335,5 миллионов рублей в детские школы искусств, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В этом году уже закупили ударные инструменты (ксилофоны, барабаны) и духовые инструменты для 67 школ из 40 муниципальных образований.

«До конца 2020 года в ДШИ также будут поставлены рояли, пианино, баяны, аккордеоны. Общее количество приобретенных инструментов в 2020 году составит 1325 единиц на общую сумму 335,5 миллионов рублей, а получат их 110 школ искусств из 56 муниципальных образований», — отмечается в материале.

За период 2015-2019 годов в регионе возвели восемь новых зданий для детских школ искусств и отремонтировали 26 детских школ искусств, в которых обучаются 19 тысяч детей. Общая сумма расходов в рамках государственных программ Московской области составила 2 миллиарда рублей.

В рамках национального проекта «Культура» до 2023 года 172 детские школы искусств оснастят новыми роялями, пианино, баянами и аккордеонами на сумму 1,8 миллиарда рублей.

Благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева по строительству новых зданий, капитальному ремонту и техническому переоснащению ДШИ увеличивается число обучающихся в детских школах искусств Подмосковья.