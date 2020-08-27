РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 авг. В подмосковной Балашихе произошло дорожно-транспортное с участием несовершеннолетнего пешехода, в результате аварии четырехлетний ребенок получил телесные повреждения, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Авария произошла в четверг в 12:20 недалеко от дома №15 по улице Бояринова в микрорайоне Новое Павлино.

«Водитель автомашины Hyundai Solaris допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть во дворовой территории слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП получил телесные повреждения 4-летний пешеход», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД просят родителей при переходе проезжей части не допускать спешки, объяснять ребенку свои действия, обращать внимание юного участника дорожного движения на правила безопасного поведения вблизи проезжей части.

«Строго соблюдайте правила дорожного движения и помните, что личный пример – самая доходчивая форма обучения!» – добавляется в сообщении.

Госавтоинспекторы также призвали водителей быть предельно внимательными при передвижении в местах возможного появления детей (спортивные, детские площадки, парки, скверы, дворы и так далее), при обнаружении маленьких участников дорожного движения, играющих вблизи проезжей части, необходимо двигаться со скоростью, позволяющей в случае их неожиданного выхода на дорогу предотвратить дорожно-транспортное происшествие.