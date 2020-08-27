РИАМО - 27 авг. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что сумма льготных ипотечных займов под 6,5% годовых превысила свыше 90 миллиардов рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Сумма льготных ипотечных кредитов, выданных банками в Москве с момента старта общероссийской ипотечной программы по ставке 6,5% годовых, на 20 августа составила 90,1 миллиарда рублей. Это четверть от объема всех выданных в рамках программы льготных ипотечных кредитов в стране, — сказал Ефимов.

Он добавил, что всего на конец августа по льготной ипотечной программе в Москве выдали 17,5 тысячи займов.

Программу льготной ипотеки запустили в России в мае в качестве одной из антикризисных мер в условиях пандемии коронавируса. В настоящее время взять новое жилье в ипотеку под 6,5% годовых можно при первоначальном взносе 15% от стоимости квартиры.