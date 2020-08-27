РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 авг. Летний читальный зал будет работать 28 августа в трех микрорайонах Котельников, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Работа летнего читального зала библиотеки Котельников переносится на 28 августа. Читальный зал будет работать в трех микрорайонах города», - говорится в сообщении.

Залы будут открыты по адресам: парк «Белая дача»; микрорайон Ковровый, детская площадка у домов №№4 и 2; микрорайон Силикат, дом №32, площадь перед ДК «Силикат».

В читальном зале предложат издания различных жанров для детей и взрослых. Их можно будет забрать домой в рамках акции «Книга в добрые руки». Это увлекательные приключения и детективы, произведения на историческую тему, ужасы, русская и зарубежная классика, любовная лирика, книги по разным отраслям знаний, обучающая литература и сказки.

Маленькие читатели смогут порисовать.

Задать вопросы можно по телефону: 8(495)550-80-87.