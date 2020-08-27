РИАМО - 27 авг. Дети с ограниченными возможностями из 33 округов Московской области удостоились стипендий губернатора Подмосковья в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Дети с ограниченными возможностями могут обучаться в творческих школах, где для них создаются условия, а также реализуются адаптированные образовательные программы и обеспечивается участие в мероприятиях. По сравнению с 2015 годом в этом году количество детей увеличилось в пять раз — до 1035 человек.

«Ежегодно в целях государственной поддержки и стимулирования творческой активности детей-инвалидов в регионе удостаиваются стипендий губернатора Московской области 150 человек», — отмечается в материале.

75 стипендий выплачиваются размером 72 тысячи рублей, а еще 75 выплат — по 48 тысяч рублей в год.

Документы на присуждение стипендий на 2021 год будут приниматься министерством культуры с 20 октября до 10 ноября 2020 года.