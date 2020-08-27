РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 авг. В подмосковных Люберцах 29 августа состоится акция по сбору вторсырья, жителям расскажут о правильном обращении с отходами, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Жители городского округа Люберцы могут присоединиться к акции по сбору вторсырья. Экологическое мероприятие пройдет в эту субботу, 29 августа, с 12:00 до 15:00 в парке Сказок», - говорится в сообщении.

Во время акции волонтеры расскажут посетителям о правильном обращении с отходами, примут вторсырье и отправят его на дальнейшую переработку.

Мероприятие пройдет в поселке Томилино, вход в парк со стороны улицы Плеханова.