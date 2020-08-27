РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 авг. Дополнительные выборы депутатов в Совет депутатов Люберец по 7-му избирательному округу назначены на 13 сентября, голосование пройдет в связи с досрочным сложением своих полномочий двумя депутатами, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В этой ситуации закон обязывает провести дополнительные выборы и обеспечить в Совете депутатов Люберец необходимое число его членов. На два депутатских мандата претендуют 11 кандидатов. Голосование пройдет в стандартном режиме», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в границах избирательного округа расположены поселок Октябрьский, часть поселков Малаховка и Томилино – всего порядка 30 тысяч избирателей.

В день голосования, 13 сентября, на территории избирательного округа откроются 20 участковых избирательных комиссий. Они будут работать с 8:00 до 20:00.

Также жители округа могут проголосовать досрочно в период со 2 по 12 сентября (в будни с 16:00 до 20:00, в выходные – с 10:00 до 14:00) по адресу: Октябрьский проспект, дом 190.

Подробную информацию о кандидатах можно найти на официальном сайте администрации: Люберцы.рф в разделе «Территориальная избирательная комиссия».