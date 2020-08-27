РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 авг. Подольский хоккейный клуб «Витязь» выиграл у московского ЦСКА со счетом 2:3 на Кубке мэра Москвы, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

Хоккейный клуб «Витязь» под руководством Михаила Кравеца в четверг провел первый из трех матчей со столичными клубами на Кубке мэра Москвы. Старт для «Витязей» начался со встречей с ЦСКА. 28 августа их ждет игра против «Спартака», а 29 августа – матч с московским «Динамо».

«ХК «Витязь» на Кубке мэра Москвы победил столичный ЦСКА со счетом 2:3. Шайбы забили Захар Бардаков, Якуб Ержабек, Данила Моисеев», – говорится в сообщении.

Кубок Мэра Москвы по хоккею с шайбой проводится ежегодно на протяжении последних 13 лет, давно став традиционным в серии предсезонных соревнований. Для московских клубов он является последней репетицией перед началом игрового сезона КХЛ, который стартует 2 сентября. Поэтому в борьбу за Кубок Мэра клубы вступят уже практически сформированными составами, чтобы продемонстрировать своим болельщиком готовность к схватке с сильнейшими соперниками, проверить наигранные комбинации и оценить взаимодействие игроков в пятерках.

Участники турнира – «Динамо» (Москва), «Витязь» (Подмосковье), ЦСКА (Москва) и «Спартак» (Москва).

Начало всех матчей в 15:00. Билеты стоимостью от 200 до 1,2 тысячи рублей можно приобрести в кассах «Парка Легенд».