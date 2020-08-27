РИАМО - 27 авг. К 2025 году число государственных унитарных предприятий в Подмосковье сократится до двух, а муниципальных — до 71, на рынках останутся только предприятия, которые не попали под ликвидацию и работают в сфере естественных монополий, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Перемены подтверждает региональный план по реформированию унитарных предприятий.

«За пять лет работы на территории Московской области ликвидированы 80% ГУПов и 54% МУПов. Эти ниши сможет занять малый и средний бизнес, который будет конкурентоспособным в своей сфере, в результате чего жители области получат качественные услуги», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

От неэффективных предприятий освободили рынки торговли, архитектуры, ритуальных услуг, социально-бытового обслуживания, наружной рекламы, туризма, связи, пассажироперевозок и культуры.

«Сегодня на территории региона действуют 20 государственных унитарных предприятия и 318 муниципальных унитарных предприятий», — добавила Адигамова.