РИАМО - 27 авг. В Московской области в рамках ремонтной кампании текущего года отремонтировали 79 участков региональных дорог, которые выбрали жители на портале «Добродел», протяженность дорог превышает 260 километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Всего в этом году по просьбам жителей запланировано отремонтировать свыше 89 региональных дорог протяженностью свыше 350 километров», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он добавил, что выполненная работа составляет порядка 90% от общего плана ремонта дорог по результатам голосования на «Доброделе».



Всего в 2020 году в Подмосковье планируют отремонтировать более 380 муниципальных и региональных дорог протяженностью свыше 500 километров.