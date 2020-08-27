РИАМО - 27 авг. В сентябре в муниципальных образованиях Подмосковья пройдет более 500 мероприятий, посвященных здоровому образу жизни и антинаркотическому просвещению, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Уже пятый год в Московской области проходит антинаркотический месячник. Целью данного мероприятия является формирование у подростков негативного отношения к наркомании, токсикомании, курению и алкоголизму», — сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.

В мероприятиях планируется задействовать около 70 тысяч подростков.

«Сотрудники ГУ МВД России по Московской области проведут рейды в местах массового досуга молодежи, посетят неблагополучные семьи, проведут профилактические беседы, в том числе с несовершеннолетними, состоящими на учете», — добавил Каратаев.