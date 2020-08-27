РИАМО - 27 авг. В четверг, в День российского кино, мэр Москвы Сергей Собянин встретился с кинематографистами и обсудил с ними создание КиноПарка – единого полигона для натурных съемок фильмов под открытым небом, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«В ближайшее время предоставим новый московский КиноПарк в распоряжение деятелей кино. Вы сможете построить здесь любые декорации и другие необходимые для съемок объекты и реализовать ваши творческие идеи», – сказал Собянин.

Для создания КиноПарка была выбрана свободная от застройки территория в непосредственной близости от единого складского комплекса в Юрово на территории новой Москвы.

По мнению специалистов, эта территория хорошо подходит для съемок художественных фильмов самой разной тематики. Ее преимуществами являются большая площадь (159 гектаров), ландшафтное разнообразие, отсутствие в прямой видимости жилой застройки и транспортная доступность.