РИАМО - 27 авг. Пилотный проект по доставке готовых документов запущен в семи городских округах Подмосковья, теперь жители смогут получать заказанные в МФЦ документы, не тратя время на дорогу и ожидание в очереди, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Чтобы жители региона могли сэкономить время и избежать очередей при получении готовых документов, в Подмосковье запустили новый сервис – доставку результатов предоставления услуг из МФЦ. Пилотный проект заработал в 7 муниципалитетах Московской области: Балашихе, Богородском и Дмитровском округах, Красногорске, Королеве, Солнечногорске и Химках», – сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

В течение 2020 года удалось оказать около 470 тысяч госуслуг в перечисленных округах. Если сервис станет популярным среди заявителей, он будет запущен и в других округах Подмосковья.

Чтобы воспользоваться сервисом, при обращении за услугой нужно заполнить специальную форму «Доставка результатов предоставления услуг заявителя на дом» на сайте муниципального МФЦ или непосредственно в офисе «Мои Документы».