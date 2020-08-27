РИАМО - 27 авг. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы на заседании в четверг решила внести изменения в правила землепользования и застройки в отношении территории на улице Героев Панфиловцев, владение 20, корпус 1 в районе Северное Тушино, там собираются построить инновационный центр «Долина Менделеева», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой,заказчиком строительства объекта выступает ФГБОУ «РХТУ имени Д.И. Менделеева».

«Часть указанного участка занимают корпуса Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева. При строительстве новых зданий инновационного центра они будут сохранены», - говорится в сообщении.

В составе центра построят два корпуса. Суммарная поэтажная площадь инновационного центра составит более 28 150 квадратных метров. Высота зданий центра должна быть не более 25 метров.

Проектом также предусмотрено выполнение тротуарного покрытия, проездов, парковочных мест и озеленение территории.