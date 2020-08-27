РИАМО - 27 авг. Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин России, на первом месте оказалась президент компании Inteco Management Елена Батурина.

Состояние Батуриной возросло до 1,3 миллиарда долларов.

Вторую строчку рейтинга заняла основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием 1,1 миллиарда долларов. На третьем месте оказалась дочь совладельца «Лукойла» миллиардера Леонида Федуна Екатерина с 700 миллионами долларов.

Также в рейтинг вошли совладелец страховой компании «Согаз» Татьяна Ковальчук (600 миллионов долларов), бывшая жена бизнесмена Дмитрия Рыболовлева Елена (600 миллионов долларов), предприниматель Ольга Белявцева (500 миллионов долларов).

На 13-м месте разместили теннисистку Марию Шарапову. По данным издания, она владеет 200 миллионами долларов.