РИАМО - 27 авг. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова прокомментировала ситуацию в Шереметьеве, где с рейса сняли пьяную женщину с двумя детьми, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Ранее пьяную женщину на пустили на борт самолета в аэропорту Шереметьево. По данным СМИ, в терминале D аэропорта Шереметьево она кричала на сотрудников полиции. Женщина с двумя детьми собиралась в Турцию. Сейчас она находится в отделении полиции.

«Сегодня в Шереметьево с рейса, следующего в Турцию, сняли маму с двумя детишками – двух и четырех лет. Женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Малыши по акту полиции помещены в больницу, пока побудут там. Они хорошо себя чувствуют. Завтра, если разрешат медики, мальчики будут временно определены в социально-реабилитационный центр», - сказала Мишонова.

Она уточнила, что мама – жительница Тверской области. Сейчас идет розыск папы. Он зарегистрирован в Москве. Также ищут других возможных родственников.

«В ближайшее время состоится совещание комиссий по делам несовершеннолетних Московской области и Твери, чтобы скоординировать дальнейшие действия», – сообщила Мишонова.