РИАМО - 27 авг. Пилотажная группа «Первый полет» 28 и 29 августа поучаствует в форуме «Армия-2020», посмотреть уникальное шоу можно будет на аэродроме Кубинка, сообщается на сайте форума.

«Во время выступления абсолютные чемпионы России, Европы и мира по высшему пилотажу покажут основные фигуры высшего пилотажа, а также представят новый элемент программы – «Зеркало», – говорится в сообщении.

Элемент покажут на самолетах Як-54 и Як-52.

Также на форуме зрителям продемонстрируют тяжелую технику и выступление огнеметчиков.

Военно-технический форум «Армия-2020» проводится до 29 августа на трех площадках в Московской области: в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино. Он проходит уже в шестой раз.