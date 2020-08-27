РИАМО - 27 авг. Преподаватели подмосковных образовательных учреждений получили благодарственные письма и грамоты из рук губернатора Московской области Андрея Воробьева за достигнутые успехи в работе, передает корреспондент РИАМО.

В Доме правительства Подмосковья проходит пленарное заседание Форума педагогов Московской области. В мероприятии принимают участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина, а также около 300 педагогов и директоров региональных учебных заведений.

«Спасибо вам, дорогие учителя! Мы вас очень любим. Желаем, чтобы вы провели этот год успешно, а ваши ученики давали вам повод гордиться тем, чему вы посвятили всю свою жизнь», — сказал Воробьев.

Губернатор добавил, что региональное правительство продолжает строить новые школы и ремонтировать старые, чтобы создать как можно более комфортные условия для обучения в Подмосковье.

«Мы очень стараемся, чтобы старые школы ремонтировались, а в новых районах своевременно строились новые. Регион растет, здесь мы не имеем права отставать. Где-то нам удается решить проблемы со второй сменой, а где-то продолжаем строить и строить», — подчеркнул Воробьев.