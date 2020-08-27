РИАМО - 27 авг. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы на заседании в четверг решила прекратить реализацию инвестиционного проекта на улице Подольских Курсантов на юге столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«К реализации проекта инвестор не приступил, договор аренды земельного участка будет расторгнут в одностороннем порядке, инвестору направят соответствующее уведомление», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

На указанном земельном участке площадью 0,02 гектара инвестор планировал строительство торгово-бытового объекта.

На этом же заседании комиссия одобрила постройку инновационного центра «Долина Менделеева» на северо-западе Москвы.