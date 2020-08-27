РИАМО - 27 авг. За три месяца в детских школах искусств Подмосковья провели 743,5 тысячи онлайн-занятий и обучили более 97 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В связи с введением ограничительных мер в условиях пандемии детские школы искусств и колледжи перевели образовательный процесс в дистанционный формат.

«В период с 25 марта по 30 июня проведено 743,5 тысячи онлайн-занятий, обучено более 97 тысяч человек», - говорится в сообщении.

С 2018 года прием заявлений в ДШИ осуществляется в электронном виде через региональный портал госуслуг.

В этом году в условиях пандемии прием заявлений осуществлялся с 12 мая по 30 июня, а сейчас проводится дополнительный набор. В настоящее время принято 47 790 заявлений, уже зачислено 11 665 человек.