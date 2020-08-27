РИАМО - 27 авг. В районе Москвы Братеево отменили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на площади 0,77 гектара, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Как отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, инвестор планировал построить ФОК площадью 19 250 квадратных метров, но к реализации проекта не приступил.

«Договор аренды земельного участка будет расторгнут в одностороннем порядке, соответствующее уведомление будет направлено арендатору», — сказала Пятова.

Решение приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным.