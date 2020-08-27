РИАМО - 27 авг. За прошедшую неделю в Подмосковье оштрафовали 37 правообладателей в трех городских округах на общую сумму 5,4 миллиона рублей за непроведение мер по борьбе с борщевиком, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

За прошедшую неделю муниципальный земельный контроль городских округов Подмосковья выявил очаги борщевика на 440 гектарах земли.

«Тридцать семь правообладателей привлечены к административной ответственности в Клину, Долгопрудном и Дмитровском округе. На следующий год данные участки попадут под пристальное внимание, а значит владельцам нужно будет начать борьбу с сорняком как можно раньше, чтобы к концу сезона получить результат лучший, чем в этом году», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Административная комиссия городского округа Клин вынесла правообладателям 35-ти сельхозземель общей площадью 375 гектаров штраф в размере пяти миллионов 89 тысяч рублей, а административные комиссии городских округов Долгопрудный и Дмитровский оштрафовали правообладателей 1,2 гектара и 64 гектаров сельхозземель на 150 тысяч рублей каждого.