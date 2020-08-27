РИАМО - 27 авг. Пьяную женщину на пустили на борт самолета в аэропорту Шереметьево, она находится в отделении полиции, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

По данным СМИ, в терминале D аэропорта Шереметьево женщина с двумя детьми устроила скандал в аэропорту и кричала на сотрудников полиции.

«Сотрудники авиакомпании не допустили женщину в состоянии алкогольного опьянения на рейс», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на данный момент женщина находится в отделении полиции. По факту произошедшего ведется разбирательство.