РИАМО - 27 авг. Пьяную женщину на пустили на борт самолета в аэропорту Шереметьево, она находится в отделении полиции, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.
По данным СМИ, в терминале D аэропорта Шереметьево женщина с двумя детьми устроила скандал в аэропорту и кричала на сотрудников полиции.
«Сотрудники авиакомпании не допустили женщину в состоянии алкогольного опьянения на рейс», — сказал собеседник агентства.
По его словам, на данный момент женщина находится в отделении полиции. По факту произошедшего ведется разбирательство.
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