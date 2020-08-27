РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 авг. В парке имени Виктора Талалихина в Подольске 29 и 30 августа пройдут пленэры, на которых картины смогут нарисовать дети и взрослые, помогать будет профессиональный художник, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им. В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Арт-холл «Мастерим» проведет два пленэра в парке имени Виктора Талалихина 29 и 30 августа для детей и взрослых. Все желающие могут собственными руками создать картину всего за три часа. Гостей будут ждать мольберт, чистый холст, обилие красок и кистей. Профессиональный художник станет проводником в мир искусства. Справится любой человек, даже если ранее он никогда не рисовал. Более того, ему понравится. Организаторы гарантируют новые эмоции, душевную обстановку и внимание», - говорится в сообщении.

Принять участие в пленэре можно всего за 950 рублей по специальному предложению, которое действительно только летом и только в парке. Запись на пленэр производится по 100% предоплате. В случае отмены брони предоплата возвращается.

Пленэр для детей пройдет с 10:00 до 13:00, для взрослых - с 14:00 до 18:00. Запись проводится по телефону: 8(985)512-42-88, а также в директ-сообщениях Instagram-аккаунта @masterim_podolsk.