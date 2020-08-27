РИАМО - 27 авг. В Подмосковье большое внимание уделяется строительству новых и ремонту старых школ, кроме того, в регионе действует множество программ поддержки преподавателей, все это не было бы реализовано без внимания губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«Я бы хотел поблагодарить губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева за то внимание, которое Андрей Юрьевич уделяет системе образования, помощи учителям, строительству школ», - сказал Кравцов на пленарном заседании Форума педагогов Московской области.

Глава региона Андрей Воробьев добавил, что Подмосковье всегда находилось на передовых позициях в стране в вопросах образования подрастающего поколения.

«И до нашего прихода всегда Подмосковье было на высоком месте по образованию. Мне очень приятно, что все последние годы мы карабкаемся, берем новую высоту. Это стало возможно только благодаря вам, дорогие наши учителя», - добавил Воробьев.

Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что региональное правительство выделяет большие средства на строительство новых образовательных учреждений.

«За пять лет в Московской области было построено 95 новых школ, это притом, что средняя стоимость школы 1-1,5 миллиарда рублей, и 218 детских садов. До конца года будет построено еще 38 школ и 26 садов», - заключила Каклюгина.

В Доме правительства Московской области состоялось пленарное заседание Форума педагогов Московской области. В мероприятии приняли участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина и около 300 педагогов и директоров региональных учебных заведений.