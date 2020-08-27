РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 авг. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий познакомился с работой предприятий группы компаний «РГ», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В четверг Ружицкий провел рабочее совещание на предприятии группы компаний «РГ». Компания осуществляет монтаж и обслуживание современной коммунальной техники, производит и ремонтирует гидроаппаратуру для различных отраслей промышленности.

«Сегодня мы познакомились с работой предприятий группы компаний «РГ» – одного из крупнейших поставщиков коммунальной техники для Москвы и Московской области. Компания осуществляет монтаж и обслуживание современной коммунальной техники на шасси отечественных и зарубежных производителей, контейнеров для сбора отходов и оборудования для переработки ТБО, производит и ремонтирует гидроцилиндры и гидроагрегаты для различных отраслей промышленности. Высокотехнологичное, сложное производство, требующее квалифицированных специалистов. Искренне желаю компании дальнейшего развития и процветания!» – сказал Ружицкий.

В 2015 году в рамках программы по импортозамещению «РГ-Техно» и российский автоконцерн КамАЗ запустили производство линейки мусоровозов ZOELLER на шасси КамАЗ. В 2015 году при участии «РГ-Техно» было организовано совместное российско-немецкое предприятие для локализации производства евроконтейнеров для отходов марки ESE.

Компания «РГ-Техно» поставляет автомобили для транспортировки отходов крупнейшим региональным перевозчикам в Москве, Химках, Ногинске, Старой Купавне, Щелкове.