РИАМО - 27 авг. В Москве планируется возвести семь надземных пешеходных переходов над МЦД-2 до 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Ведется разработка градостроительной документации по семи надземным пешеходным переходам через железнодорожные пути МЦД-2, которые планируется построить до 2023 года», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новые переходы через МЦД-2 построят в районе улицы Медиков, в районе улицы Вучетича и Петровско-Разумовского проезда, в районе 1-го Тушинского проезда, владение 19, в районе улицы Новохохловская и Автомобильного проезда, в районе улицы Каспийской и Новоцарицынского шоссе, в районе улицы Ереванская, в районе улицы Черняховского и Большого Коптевского проезда.

Движение по первым двум диаметрам МЦД-1 и МЦД-2 было открыто в Москве 21 ноября прошлого года.

Все о МЦД: схема, тарифы, режим работы>>