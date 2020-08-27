РИАМО - 27 авг. Двадцать девятого августа пройдет принесение мощей святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) в храм Воскресения Христова в подмосковном парке «Патриот» — главный храм Вооруженных сил РФ, сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

«Ковчег с мощами будут сопровождать сестры Свято-Троицкого женского монастыря города Симферополя, где мощи святителя пребывают постоянно», – отмечается в материале.

После торжественной встречи кортеж с ковчегом проследует в храм Воскресения Христова в парке «Патриот».

Праздничное богослужение по случаю прибытия святых мощей состоится в главном храме ВС РФ 29 августа в 16:00.