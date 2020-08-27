РИАМО – 27 авг. Главный педиатр Московской области Нисо Одинаева посоветовала как минимум за неделю до 1 сентября начать менять режим дня всей семьи к школе, потому что одному ребенку будет сложно перестроиться.

«Каждый день заводите будильник раньше на час или полчаса до тех пор, пока не достигнете нужного для школы времени подъема. За 7-10 дней организм ребенка подстроится под этот график, и малыш совершенно спокойно начнет просыпаться за пять минут до звонка будильника сам», – сказала Одинаева.

Также врач порекомендовала обсуждать с ребенком все, с чем ему предстоит познакомиться: школу, занятия, перемены, отношения с одноклассниками и учителями, домашние задания. Школьные принадлежности тоже лучше выбирать с малышом, чтобы создать ощущение увлекательного, долгожданного старта в новую для него жизнь.

Она добавила, что не нужно наказывать ребенка, повышать голос и принуждать. Главная задача – увлечь малыша процессом познания и своим примером.

«Особенно это относится к первоклассникам, которые вступают в новый этап своей жизни. У них появляется ответственность за свою «работу» и желание ее сделать как можно лучше – вполне естественное. Постарайтесь развить это качество», – отметила специалист.

Не стоит сердиться на ребенка, если он после летнего отдыха неусидчив и не может быстро запомнить учебный материал. Эксперт посоветовала заниматься вместе и придавать урокам игровую форму. Врачи рекомендует слушать ребенка и вместе с ним переживать его школьные будни. Стоит не менее пристально отнеситесь к выбору друзей и организации их совместного времяпровождения вне школы.