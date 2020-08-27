РИАМО - 27 авг. Около 11 тысяч штрафов на общую сумму 650 миллионов рублей выписали заведениям общепита и предприятиям торговли и услуг в Москве за несоблюдение мер, направленных на предупреждение распространения Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента торговли и услуг.

«На сегодняшний день уже было проверено порядка 49 тысяч предприятий, <...> было оштрафовано порядка 11 тысяч предприятий на сумму 650 миллионов рублей, но решение о наказании предприятий будет принимать суд. Совместно с Роспотребнадзором и прокуратурой города Москвы более 30 предприятий было закрыто», – сказал первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Проверку предприятий на соблюдение противоэпидемических проводят сотрудники Роспотребнадзора, департамента торговли и услуг и полиции.

Немерюк уточнил, что кассир-продавец имеет право отказать покупателю в обслуживании, если он находится без средств индивидуальной защиты и отказывается их надевать. По его словам, около 76% посетителей торговых предприятий пользуются масками и перчатками.

«Пандемия не закончилась, вирус не побежден. Конечно, это индивидуальная личная ответственность каждого: кто пользуется общественным транспортом и приходит в магазины должны носить средства индивидуально защиты. Это жесткое требование», – отметил Немерюк.

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27 АВГУСТА

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- Среднее число новых случаев Covid‑19 в Москве сократилось за неделю более чем на 5%. Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составляет 0,25%.

- За сутки в России зарегистрировали 4 711 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 637.

- Компания в Подмосковье создала прибор, который сможет выявлять Covid в воздухе. Он способен выявлять наличие вирусов, бактерий и токсинов.

- 12 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4776 пациент с выявленным Covid-19.