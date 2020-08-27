РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 авг. В подмосковном Подольске 23 сентября пройдет областной фестиваль творчества инвалидов, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на нем выявят новые таланты и помогут совершенствованию мастерства в различных видах искусств, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Единая страна - доступная среда» Максимович совместно с депутатом горсовета Татьяной Кругловой и своим помощником Сергеем Кулевым провели встречу с членами Подольской городской организации Всероссийского общества инвалидов, представителями первичных организаций и членами партии «Единая Россия».

«Обсудили предстоящее мероприятие – областной фестиваль творчества инвалидов, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 23 сентября в Подольске. Основная цель фестиваля – создание условий для творческой самореализации и повышения социальной активности людей с ограниченными возможностями здоровья, выявление новых талантов и совершенствование профессионального мастерства инвалидов в различных видах искусства. По завершении встречи наметили план работы на ближайшую перспективу», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Граждане старшего поколения отметили, что в период активного распространения коронавирусной инфекции активисты волонтерского центра Подольска оказали колоссальную поддержку людям старше 65 лет. Выгуливали домашних питомцев, ходили в магазин за продуктами и лекарствами, перевозили на личном автомобиле все необходимое, разносили продуктовые и медицинские наборы. Пожилые жители поблагодарили власти за выделенную в этот период материальную помощь.