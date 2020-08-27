РИАМО - 27 авг. Недосып помогает организму мобилизоваться в экстренной ситуации, однако злоупотреблять им нельзя, заявила клинический психолог Люция Сулейманова.

Если необходимо быстро решить трудный вопрос, сокращение часов сна подстегивает работу мозга. Недосып вводит организм в состояние стресса, мозг при этом начинает действовать очень активно, что помогает успешно справляться со сложными проблемами.

«При остром стрессе идет подавление функций сна. Есть исследование, показывающее, что недосып активизирует организм, провоцирует тревогу и поисковую активность. В этом состоянии мы начинаем активнее искать решение проблем. Это активизирует предпринимательскую активность, то есть поиск нестандартных и творческих решений в каких-то ситуациях», – сказала Сулейманова на радио Sputnik.

Однако она предупредила, что каждый раз таким приемом «встряхивать» работу мозга не получится, потому что творческая активизация мозга на фоне стресса – это разовое явление.

«Надо учитывать один очень важный момент – бессонница активизирует состояние острого стресса. Если он будет продолжаться очень долго, то это может перейти в стадию хронического стресса. В этой ситуации мы не сможем дальше поддерживать и управлять теми проектами, которые мы себе уже успели организовать в таком состоянии», – сказала Сулейманова.

Здоровым считается сон продолжительностью восемь часов. Если вы решили поспать поменьше и взбодрить мозг, после этого следует отсыпаться.