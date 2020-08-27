РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 авг. Юнармейский отряд «Люберецкий кадеты» посетил Международный военно-технический форум «Армия-2020», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Военно-технический форум «Армия-2020» проводится до 29 августа на трех площадках в Московской области: в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино. Он проходит уже в шестой раз. Ребята побывали на «Юнармейской карусели» - одной из главных новинок этого года.

«Юнармейская карусель» - это интерактивно-выставочный модуль Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», где сконцентрированы новаторские решения, полезные активности и мультимедийные технологии. Ребята приняли участие в круглом столе и в военно-патриотической эстафете по спасению жизни, где стали победителями», - говорится в сообщении.