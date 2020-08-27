РИАМО - 27 авг. Директор Лиги безопасного Интернета, член комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества Екатерина Мизулина выдвинула инициативу о запрете иностранным компаниям хранить и распространять персональные данные детей до 14 лет, передает Федеральное агентство новостей.

Она напомнила, что соответствующий закон работает в США.

«Нужно прекратить показывать в виде рекламы детям деструктивный контент. Также эти данные могут попасть в руки злоумышленников, например, педофилов», — сказала Мизулина на круглом столе «Западные техногиганты как угроза суверенитету государства».

Кроме того, она предложила применять ограничительные меры к зарубежным сервисам, которые отказываются регистрироваться в России и платить налоги в этой стране.

Мизулина также призвала дополнить перечень запрещенной и ограниченной к распространению информации.