РИАМО - 27 авг. В Подмосковье составили рейтинг лучших школ региона, первое место занял «Физтех-лицей» имени П.Л. Капицы.

Второе место в рейтинге заняла Областная гимназия имени Примакова, третье – Физико-математический лицей №5 в Долгопрудном, четвертое – дмитровская гимназия «Логос», пятое – Королевский лицей научно-инженерного профиля.

В топ-10 также вошли одинцовский Десятый лицей, Сергиево-Посадский физико-математический лицей, Химкинский лицей, Долгопрудненская гимназия, гимназия города Раменское.

Среди лучших в Подмосковье также лицей №6 имени академика Флерова (Дубна), лицей в Лобне, Одинцовская лингвистическая гимназия, лицей №22 в Воскресенске, Сергиево-Посадская гимназия имени Ольбинского, лицей №14 в Жуковском, гимназия «Дмитров», лицей №23 в Подольске, Средняя общеобразовательная школа №6 в Мытищах, лицей №8 в Электростали.

Замыкает топ-100 Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Н.А. Тимофеева в Бронницах. На местах с 90-го по 99-е расположились Серединская средняя общеобразовательная школа в Шаховской, Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов в Орехово-Зуевском округе, лицей №26 в Подольске, Средняя общеобразовательная школа №3 города Пушкино, лицей №1 в Ступине, лицей №11 города Химки, Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №14 города Химки, гимназия №18 имени И.Я. Илюшина в Королеве, лицей №14 имени Гагарина в Щелкове, лицей №1 имени Титова в Краснознаменске.

Школы, представленные в рейтинге, оценивались по качеству преподавания, использованию новых технологий, оснащению, результатам выпускников на ЕГЭ, участию школьников во всероссийских и международных олимпиадах.

Топ-100 лучших школ Подмосковья можно посмотреть по ссылке.

Всего в Подмосковье порядка 1,5 тысяч школ. 1 сентября в них пойдут свыше 940 тысяч учеников. 110 тысяч детей из них пойдут в первый класс.