РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 авг. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий отметил важность работы на передовой журналистов и волонтеров округа в период пандемии коронавируса.

В четверг в Люберцах прошел медиаланч для журналистов. Его темой стало: «Поколение – 2020: жизнь в самоизоляции или новые возможности». В медиаланче помимо Ружицкого приняли участие депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско, представители бизнес-сообществ, партийный актив городского округа и сторонники «Единой России».

«Журналисты и волонтеры вместе работали на передовой. Я благодарен им за это. Волонтеры доставляли нуждающимся продуктовые наборы, а журналисты освещали ситуацию с Covid-19», – сказал Ружицкий.

В рамках мероприятия журналисты обменялись опытом. Они рассказали о работе во время пандемии, а также обсудили новые проекты своих изданий.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Беловодский пригласил всех присутствующих журналистов осветить информацию об акции «Диктант Победы», которая пройдет 3 сентября в Люберцах на 45 точках.

Медиаланчи организованы Московским областным региональным отделением партии «Единая Россия».

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27 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Среднее число новых случаев Covid‑19 в Москве сократилось за неделю более чем на 5%. Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составляет 0,25%.

- За сутки в России зарегистрировали 4 711 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 637.

- Компания в Подмосковье создала прибор, который сможет выявлять Covid в воздухе. Он способен выявлять наличие вирусов, бактерий и токсинов.

- 12 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4776 пациент с выявленным Covid-19.