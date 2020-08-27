РИАМО - 27 авг. Психолог Максим Коваленко заявил, что мамы и папы должны интересоваться своим ребенком и обязательно быть ему друзьями, тогда они не потеряют родительский авторитет, а ребенок не станет рассказывать всю информацию о себе в социальных сетях и не столкнется с травлей, сообщает Nation News.

«С ребенком должны проводиться беседы, родители должны понимать, чем живет их ребенок. Не просто кинуть смартфон, мол, иди играй, главное нас не трогай, что происходит довольно часто в наше время. И он живет в этом социальном мире, для него там появляются авторитеты. И по прошествии определенного времени он не будет слушать ни родителей, никого. Он будет жить там и будет слушать тех, кто в соцсетях», – – отметил Коваленко.

В наше время все больше детей и подростков, которые имеют свои странички в интернете, становятся жертвами кибербуллинга – негативных комментариев, оскорблений, травли.

Родителям необходимо объяснять ребенку, что такое может произойти с каждым, и научить этому противостоять.

«С ребенком должна проходить психологическая работа, и ребенок должен понимать и иметь инструментарий, то есть быть готовым к тому, что это может наступить. Когда человек готов к чему-то, у него это не вызовет ни опасности, ни стресса», – подчеркнул Коваленко.