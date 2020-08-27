РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 авг. В Подольске около 300 многодетных семей распорядились средствами регионального материнского капитала, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В регионе осуществляется прием документов на оформление ежегодной выплаты 50 тысяч рублей из средств регионального материнского (семейного) капитала. В соответствии с порядком распоряжения средствами (частью средств) регионального маткапитала право на получение ежегодной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующих детей имеет лицо, зарегистрированное в Московской области, получившее и не использовавшее средства регионального материнского капитала до 31 декабря 2020 года.

«Заявитель, получивший сертификат и не использовавший средства регионального материнского капитала, имеет право на ежегодную выплату в 2020 и 2021 годах – 50 тысяч рублей. Подольское управление соцзащиты населения проводит работу в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Так, в округе 282 семьи уже распорядились средствами регионального маткапитала. Из них 146 семей – на улучшение жилищных условий, 31 семья – на получение образования ребенком и 105 семей – на получение ежегодной выплаты в связи с рождением третьего или последующих детей», – говорится в сообщении.

Заявление на выплату за 2020 год должно быть подано не позднее 1 апреля 2021 года, за 2021 год – не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 декабря 2021 года. Если часть средств регионального материнского капитала была частично использована, то заявитель имеет право на ежегодную выплату в 2020 году в размере не более 50 тысяч рублей, в 2021 году в размере остатка средств материнского капитала за вычетом размера ежегодной выплаты, полученной в 2020 году.

«Для получения ежегодной выплаты необходимы следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; сертификат на региональный материнский (семейный) капитал (его дубликат); свидетельство о рождении (усыновлении) третьего и последующих детей; документ, подтверждающий место жительства и реквизиты счета. Заявление подается в Подольское управление социальной защиты населения министерства социального развития Московской области по адресу: улица Литейная, дом №6/8, с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00», – заключается в материале.