РИАМО - 27 авг. Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустил проект «Экозабота» по сбору батареек в российских школах, участниками акции стали уже более трех тысяч школ в 15 регионах России, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Проект «Экозабота» — это больше, чем сбор батареек в школах. Сочетание разнообразных, креативных форм работы и позволяет создавать непрерывность экологического образования, формировать экокультуру мышления учащихся. Самое главное, что сами дети получают такие знания с удовольствием», — сказал инициатор проекта, эксперт тематической площадки «Экология» ОНФ Александр Коган.

Он уточнил, что школы, участвующие в акции, должны будут делать отметки в личном кабинете на специальном сайте при заполнении емкостей. Каждая школа заключила договор напрямую с переработчиком, который бесплатно будет собирать заполненные контейнеры.

В рамках проекта также будет проводиться внеклассная работа с учениками, направленная на развитие экологического воспитания детей и молодежи.

«Проект рассчитан на три возрастные категории: для учеников с первого по четвертый класс, с пятого по седьмой класс и с 8 по 11 класс. Про этом в рамках проекта также будут проводиться интерактивные уроки и семинары, экскурсии, конкурсы и квесты», – отметил Коган.