РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 авг. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») представил на форуме «Армия-2020» экзоскелет, который дублирует костную систему человека и может применяться для разгрузки бойца на марше, говорится в сообщении пресс-службы института.

«ЦНИИТОЧМАШ представил на форуме «Армия-2020» специалистам и широкой общественности опытный образец полуактивного эксзоскелета. Это совместная разработка ЦНИИТОЧМАШ и НИИ механики МГУ имени Михаила Ломоносова и одно из перспективнейших направлений работы по совершенствованию боевой экипировки военнослужащего. Представленный на форуме полуактивный экзоскелет – один из самых первых образцов экзоскелетов для армии с активными степенями свободы», – говорится в сообщении.

Создание экзоскелета является важнейшим направлением работы ЦНИИТОЧМАШ в совершенствовании боевой экипировки. Экзоскелет является аналогом костной системы человека. Металлическая конструкция крепится на спину и плотно прилегает к телу. Семизвенный механизм из корпуса и двух трехзвенных ног с бедром, голенью, стопой дублирует костную систему человека и принимает на себя вес груза. Быстродействующий низкоэнерционный электрический привод дает каждому коленному суставу до 350 ватт мощности.

По словам заведующего лабораторией общей механики НИИ механики МГУ имени Ломоносова Владимира Буданова, суть инновации в том, что коленный сустав бойца разгружается за счет электродвигателей конструкции. Коленный сустав перестает испытывать перегрузки при переноске грузов, подъеме в горку и при ходьбе по неровной местности. Экзоскелет решает задачу разгрузки бойца на марше.

«Экзоскелет увеличивает массу экипировки, немного сковывает движения, но взамен мы получаем снижение нагрузки на коленный сустав при ходьбе и подъемах до 25%. В результате пользователь меньше устает и сохраняет хорошую форму после марша», – сказал Буданов.

Опытный образец даже без включенных двигателей дает бойцу дополнительную возможность для отдыха. В настоящее время на одном аккумуляторе экзоскелет может работать около 1,5 часов. Решается задача минимизации расхода энергии.

Начальник отдела программ перспективной боевой экипировки АО «ЦНИИТОЧМАШ» Сергей Титов сообщил, что полуактивный экзоскелет также поможет увеличить мышечную силу и выносливость бойца на поле боя. Производство такого оборудования начнется в недалеком будущем.

«Мы ожидаем, что экзоскелет войдет в состав боевой экипировки третьего поколения», – уточнил Титов.