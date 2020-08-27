РИАМО - 27 авг. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в стране не произойдет вторая волна коронавируса, а также призвал граждан соблюдать все меры предосторожности, передает Федеральное агентство новостей.

По его словам, Россия находится на одном из самых низких мест в мире по показателям смертности от коронавирусной инфекции. В этом большая заслуга отечественной системы здравоохранения, благодаря которой удалось преодолеть пик заболеваемости.

«Хочу обратиться к гражданам, <...> все-таки иметь ввиду, что вирус никуда не делся. <...> Чем дисциплинированнее будем, тем быстрее сможем побороть болезнь», — сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

В четырех регионах РФ популяционный иммунитет уже составляет 25%, отметил он.

Глава государства также добавил, что в стране создан резерв койко-мест, есть препараты для борьбы с Covid-19.

«Весь этот набор полученных знаний будет использоваться в дальнейшем», — заключил президент.

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27 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Среднее число новых случаев Covid‑19 в Москве сократилось за неделю более чем на 5%. Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составляет 0,25%.

- За сутки в России зарегистрировали 4 711 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 637.

- Компания в Подмосковье создала прибор, который сможет выявлять Covid в воздухе. Он способен выявлять наличие вирусов, бактерий и токсинов.

- 12 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4776 пациент с выявленным Covid-19.