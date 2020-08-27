РИАМО - 27 авг. Президент России Владимир Путин рассказал о состоянии своей дочери, которая сделала прививку от коронавирусной инфекции, сообщает Газета.ru.

По его словам, она самостоятельно приняла данное решение, потому что ей приходится работать с большим количеством людей в медико-биологической сфере.

«Дочка просто сказала, что хочет как доброволец принять участие в испытании вакцины», — отметил Путин.

Он уточнил, что у дочери поднималась температура, однако теперь у нее хорошее самочувствие.

«По телефону с ней сейчас говорил, все у нее нормально», — заключил глава государства.

Ранее Путин объявил, что Россией зарегистрирован первый в мире препарат от коронавирусной инфекции, разработанный в институте имени Гамалеи. Вакцина получила название «Спутник V». В сентябре готовится к регистрации еще одна вакцина, которую разрабатывает центр «Вектор» в Новосибирске.

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27 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Среднее число новых случаев Covid‑19 в Москве сократилось за неделю более чем на 5%. Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составляет 0,25%.

- За сутки в России зарегистрировали 4 711 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 637.

- Компания в Подмосковье создала прибор, который сможет выявлять Covid в воздухе. Он способен выявлять наличие вирусов, бактерий и токсинов.

- 12 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4776 пациент с выявленным Covid-19.